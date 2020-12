Toti popone la zona bianca con bar e ristoranti aperti la sera

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 11:42

Introdurre una "zona bianca" per le Regioni in base al rischio covid per consentire "un Natale un po' più libero all'economia e alla socialità".È la proposta al Governo del presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti. "Oltre alle Regioni in area gialla forse è opportuno inserire quelle in area bianca, per consentire ulteriori libertà come i ristoranti aperti alla sera o la possibilità di seguire la messa di mezzanotte, dove il Covid ce lo consente", spiega Toti.