Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 17:09

Anche a ridosso delle festività natalizie,non arresta il suo piano di sviluppo e cala un altro tris di aperture da Nord a Sud:(MB),(VI) eL’investimento complessivo sostenuto dall’Azienda per la realizzazione di questi tre nuovi punti vendita, inaugurati, ammonta a oltredi euro che rientrano nel piano di sviluppo denominato “” fondato su tre pilastri:per oltre 400 milioni di euro con l’apertura prevista dientro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica;. la creazione dicon oltreassunzioni previste per l’anno in corso;. laanche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodottinei circa 11.200 punti vendita dell’Insegna nel mondo.Il nuovo punto venditadi(MI) si trova ine, in linea con la filosofia aziendale che predilige operazioni di riqualificazione di aree già edificate a consumo di suolo pari a zero, sorge su un’area precedentemente occupata da un ex fabbrica di vernici ormai dismessa.Il taglio del nastro del nuovosi è tenuto giovedì 10 dicembre alla presenza del SindacoParticolarmente positivo il risvolto occupazionale, specialmente in un periodo così delicato, conche iniziano il proprio percorso professionale proprio grazie alla nuova apertura.L’attenzione diverso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica contraddistingue anche questo punto vendita, realizzato secondo una logica totalmente green.L’edificio, che rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltree dispone di un impianto fotovoltaico daInoltre, l’impianto di luci adi cui è dotato consente di risparmiare oltre ilrispetto alla normale illuminazione. Ildell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.Da sempre attenta ai suoi clienti e alla comunità in cui opera,ha creato in collaborazione con l’amministrazione comunale, oltre al nuovo punto vendita, anche una pista ciclabile per favorire il collegamento al proprio store, oltre ad aver realizzato una nuova rotatoria e riqualificato il tratto di viabilità già esistente.L’inaugurazione del punto vendita Lidl disi è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass.Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti il gel igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti.Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio possibile: