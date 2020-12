Il Recovery Fund fa un passo in più Ungheria e Polonia si piegano alla Merkel

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 23:19

La Merkel è riuscita nell’impresa di convincere Polonia e Ungheria. Alla fine i leader Ue hanno raggiunto l'accordo sul Recovery fund e il Next Generation EU e la conferma viene dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel mentre Gentiloni su Twitter scrive: «Non avevo dubbi. Alla fine i veti su NextGenerationEU sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue. La firma è di Angela Merkel».La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha per parte sua dichiarato: «L’Europa va avanti! Accordo #EUCO sul prossimo bilancio dell’UE e #NextGenerationEU: 1.800 miliardi di euro per alimentare la nostra ripresa e costruire un’Ue più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla presidenza tedesca del Consiglio».Via libera quindi dal Consiglio europeo in corso ai circa 1.100 miliardi del budget Ue 2021-2027 e ai 750 miliardi di Next generation Eu, che sono legati al bilancio. La prossima settimana sarà il Parlamento Ue a dover votare l’accordo in plenaria. Ora i Parlamenti nazionali dovranno procedere alla ratifica della parte sulle nuove risorse proprie che alimenteranno il bilancio dell’Unione.L’intesa raggiunta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno dell’Ue, col premier ungherese Victor Orbán e il premier polacco Mateusz Morawiecki, si basa su una dichiarazione interpretativa della condizionalità legata allo stato di diritto, accettata all’inizio della serata di giovedì anche dagli altri leader Ue, dopo qualche dubbio da parte dell’Olanda e di alcuni Paes “frugali”.