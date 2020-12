Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 19:03

svela ai suoi follower tutti i segreti per preparare un menù didavvero speciale. Dal 15 al 18 dicembre, alle ore 18.30, tutti i giorni in diretta Instagram dall’account della cantina veneta, lo Chefrealizzerà un menù per le feste da replicare a casa, assistito a turno da quattro influencer italiani che illustreranno l’abbinamento vini e racconteranno i loro posti del cuore legati alla propria regione di appartenenza.Già durante il lockdown della scorsa primavera la campagna socialaveva dimostrato l’amore e l’attaccamento dell’azienda al territorio, che si concretizza ancora una volta in questa occasione grazie a una nuova iniziativa che non solo coinvolgerà i suoi follower in un vero e proprio viaggio virtuale attraverso le eccellenze paesaggistiche del Bel Paese, ma li omaggerà anche di vere e proprie lezioni di cucina che permetteranno loro di preparare un elegante menù pensato appositamente per le feste.Ad accompagnare ciascuna portata sarà una diversa etichetta firmata, acquistabile direttamente dall’e-shop della cantina, con tanto di elegante packaging natalizio.“In un momento così difficile per il nostro Paese – dichiara, CEO di– riteniamo indispensabile continuare a tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale e a dimostrare concretamente la nostra vicinanza agli italiani. Convogliamo regalare a chi ci segue momenti di svago e convivialità, sia pure a distanza, che possano contribuire a far trascorrere delle piacevoli vacanze di Natale riscoprendo il piacere del buon cibo e, ovviamente, del buon vino”.Stefano Quaglierini (@italian_wines),(@cantinasocial),(@enoblogger) e(@vino.tv) sono gli influencer che avranno il compito di abbinare uno dei vini Montelvini alle creazioni dello Chef, scuola Marchesi, dando a loro volta la possibilità ai propri follower di replicare l’intero menù a casa.rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto Montelvini abbia a cuore l’Italia e gli italiani. Anche in un anno così difficile, infatti, la cantina di Venegazzù ha confermato la condivisione dei valori del, rinnovando il proprio contributo come Corporate Golden Donor e supportando le attività promosse dal FAI per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale, in particolare nelle città di Milano e Treviso.