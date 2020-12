Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 20:17

(foto di Riccardo Frezza)

Cortina si è unita per strada con tutte le sue realtà economiche per lanciare al governo un messaggio: “Per noi la montagna è LA montagna, è vita”. Tutte le categorie, rappresentate da giovani e meno giovani, legate all’economia montana che ruota intorno al turismo, unite in un corteo silnzioso lungo corso Italia per dare visibilità ad un territorio che non è stato ascoltato, per far sentire silenziosamente la propria voce.Coloro che fanno parte del tessuto produttivo montano si sono uniti con l’intento di sottolineare quelle professionalità a cui l’indotto del turismo dà lavoro. Categorie di giovani che attraverso l’esperienza stagionale si formano, crescono e si realizzano per concretizzare il loro futuro… i loro sogni.«Vogliamo ribadire il concetto che non ci stiamo lamentando per una mancata sciata, ma che dietro alla montagna ci sono famiglie intere che vivono di turismo». Un grido silenzioso per dire che la montagna è accesa e viva nonostante stiano cercando di spegnerla.Col desiderio espresso che questo evento non venga strumentalizzato diversamente dall’intento con cui è nato e promosso.