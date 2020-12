Paluani porta il profumo di pandoro negli ospedali italiani

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 15:15

Per questo, che cade in un momento di estrema emergenza sanitariaha deciso di dedicare l’ultima sfornata di Pandori agli staff delledi tutta Italia, omaggiando ancora una volta la dedizione e il lavoro straordinario di medici e infermieri tutti, impegnati nella lotta al Coronavirus.Anche per la scorsaerano state donatein segno di vicinanza e supporto in un momento storico delicato, profondamente segnato da una pandemia mondiale.L’iniziativa vede coinvolte diverse Strutture Ospedaliere da Nord a Sud, tra cui Borgo Roma, Borgo Trento, Sacro Cuore Negrar, Magalini Villafranca a Verona, patria di Paluani; il Sacco e il San Raffaele a Milano, lo Spallanzani e il Gemelli a Roma, il Sant’Orsola a Bologna, il Torrette ad Ancona, il Domenico Cotugno a Napoli.Le operazioni di consegna sono iniziate nella giornata di giovedìe proseguiranno per tutta la settimana antecedente alle Feste.Ilè stato accompagnato da una lettera di ringraziamento: “Il Natale è da sempre simbolo di gioia e condivisione. Noi di Paluani vogliamo esprimere la nostra vicinanza e gratitudine a tutti voi medici, infermieri, tecnici e assistenti, che lottate in prima linea durante questa emergenza che si protrae anche in questo periodo di festa, portandovi in dono gli ultimi Pandori sfornati nella nostra grande Pasticceria. Con questo piccolo gesto speriamo di portare un pizzico di atmosfera di Natale nelle corsie dell’Ospedale e, attraverso il profumo del nostro Pandoro, regalarvi un momento di gioia tra le difficoltà che quotidianamente state affrontando per noi tutti. Con la speranza e l’augurio che il 2021 coincida non solo con il nostro Centenario, ma anche, e soprattutto, con il ritorno della Serenità nei cuori di tutti”.