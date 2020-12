Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 09:59

Con il rigore si previene terza ondata

Bisogna mantenere una linea di rigore secondo il viceministro della Salute, intervenuto ad «Agorà» su Rai 3. «È presto per dare anticipazioni» sulle eventuali nuove misure anti-allo studio per, «che verrebbero cavalcate e creerebbero sicuramente ulteriore scompiglio nella popolazione». Ma «rimango della mia idea: l’impostazione che abbiamo oggi, in cui avremo spero tutte le regioni gialle per Natale, ma con le chiusure che sono state definite, con il blocco anche» degli spostamenti «fra i Comuni, rimane».Perché già così «il Natale di per sé, anche» festeggiato dentro idi uno «stesso Comune, porterà le famiglie a stare insieme e quindi è inevitabile che vi sarà una risalita dei». «Se sarà una risalita piccola sarà gestibile», però se non lo sarà «ci troveremo con un nuovo picco - è convinto Sileri - che impedirà dadi fare ciò che dobbiamo fare: riaprire le scuole, riaprire i ristoranti, consentire alle persone di andare a sciare, riprenderci la nostra».«Fare tutto questo nel periodo natalizio è un rischio», ammonisce, mentre «farlo in maniera diluita a partire dal 7, 8, 10 gennaio è possibile, a patto che i casi non siano 30-40mila come abbiamo osservato un mese fa», osserva Sileri che ricorda quanto accaduto neglidopo la Festa del. «Non vedo perché dobbiamo andare incontro a una terza ondata», chiosa il viceministro e