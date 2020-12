Supermercati promossi dagli italiani,

Esselunga in testa a tutti

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 10:52

Esselunga è il supermercato che, soprattutto in tempi di pandemia, ha soddisfatto di più i consumatori italiani. A dirlo, come riporta il Sole 24 Ore, è la prima edizione della ricerca Italian Grocery Retailer Preference Index (RPI) effettuata da Dunnhumby società di data science del gruppo inglese Tesco che ha l’obiettivo di spiegare il rapporto tra legame emotivo dello shopper (la fiducia verso l’insegna) e lo share of wallet (quanto spende) e di indicare le strategie per una crescita sostenibile in futuro.



Nella ricerca effettuata nel settembre scorso su 16 insegne e un campione di 3mila persone, Esselunga è risultata quella che soddisfa maggiormente i consumatori – prima su 5 fattori su 6- seguita da Conad, Coop e Eurospin.



«Risultato ottenuto - spiega Gianluca Carrera, Chief Solutions Officer di Dunnhumby_- grazie al giusto mix tra prezzo percepito, varietà di prodotti, posizionamento e servizio con offerte mirate». La leva del prezzo è la prima per importanza in Italia, aggiunge Carrera, a differenza di Spagna e Portogallo dove invece è la praticità (velocità alla cassa, posizione e facilità d’acquisto) il primo criterio di scelta. Per questo Eurospin e anche Lidl hanno raggiunto un buon piazzamento, poiché riescono ad offrire prezzi bassi, a fronte di prodotti più che accettabili. Quello a cui si assiste in Italia è la polarizzazione tra operatori premium e discount. Cinque insegne si spartiscono il 52% del mercato mentre in paesi come Germania, Francia e Regno Unito la quota è tra il 75% e l’80%. Un tessuto commerciale fatto di pmi, con pochi dipendenti, modesti fatturati e scarsa propensione al cambiamento.



Circa il post Covid «dall’e-commerce o meglio dall’omnicanalità e dalle innovazioni (click & collect, delivery , app e self checkout) non si tornerà indietro», afferma il manager. «La differenziazione dei sistemi distributivi convivranno a lungo soprattutto in Italia, dove c’è un ampio spazio di crescita: il 25% degli italiani ha utilizzato il canale digitale per fare la spesa ma questo rappresenta solo il 2% di fatturato per la Gdo».



Tecnologia e consumatore al centro faranno quindi la differenza con alcune peculiarità: la varietà di referenze fresche e la qualità (Dop e Igp) che sono del dna degli italiani, il popolo che passa più tempo in cucina in Europa. Lo sa bene Carrera, expat a Londra, che racconta la sua prima esperienza in un supermercato inglese: «Qui la scelta del fresco non è un’opzione. I pomodori sono tutti uguali e confezionati». La fotografia del retail italiano verrà illustrata il 15 dicembre in un evento online organizzato da Retail Hub.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Supermercati promossi dagli italiani, Esselunga in testa a tutti - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

Aziende esselunga consumatori italiani italia prezzo Grocery Retailer Preference Index dop igp fresco spesa Conad Coop Eurospin discount