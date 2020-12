Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 15:05

Con il Natale alle porte, itornano ad essere protagonisti non solo di gustose e colorate ricette ma anche della nuova consumer promo in collaborazione con, già attiva, che prosegue in occasione dell’arrivo del film “” il 25 dicembre in streaming su” è il concorso grazie al quale – acquistando una confezione di, tra cui quelle con le immagini del nuovo filmsulle confezioni da 450 gr - è possibile vincere subito un buono di 50 euro da spendere su shopDisney.it, la casa online dei prodotti Disney Store, e partecipare all’estrazione finale di un viaggio alla scoperta delle proprie passioni per tutta la famiglia.Con ogni confezione della lineaè possibile partecipare al concorso e scoprire subito se si è vinto uno dei 250 buoni del valore di 50€ da utilizzare su shopDisney.it , la casa online dei prodotti, e partecipare all’estrazione finale di un fantastico viaggio per 4 persone alla scoperta delle proprie passioni: arte, sport, musica e cucina. Sarà proprio il consumatore, in base alla propria passione, a scegliere il viaggio che preferisce. Il viaggio è valido per tutto il 2021.Partecipare al concorso “i” è molto semplice: fino al 14 febbraio 2021 sarà infatti possibile acquistare una confezione di Pisellini Primavera Findus, inserire i dati dello scontrino nella sezione dedicata del sito ufficiale della promo Coltiva le tue passioni e scoprire subito se si è vinto il buono shopDisney.it da 50 euro e partecipare all’estrazione finale del viaggio per tutta la famiglia.La consumer promo “” è supportata da una campagna di comunicazione che prevede materiali social sui canali Findus , Facebook e Instagram. La consumer promo è raccontata anche con degli Online Video e da un codino TV.