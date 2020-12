Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 13:29

Paolo Barrale e il suo panettone





È firmato dallo chef Paolo Barrale il panettone creato per J Contemporary Japanese Restaurant che sarà in vendita da lunedì 14 dicembre, in edizione limitata, per raccogliere i fondi destinati all’ospedale Cardarelli di Napoli.La collaborazione dello chef Barrale con il Gruppo J ha portato alla creazione di una limited edition di panettoni dalla ricetta inedita creata ad hoc dallo chef, che unisce pregiato cioccolato al lampone e thè matcha, in un dolce che richiama sentori e profumi orientali, in perfetto stile J Contemporary Restaurant.Burro e uova fresche, farina di frumento, lievito naturale, miele, pasta di limone, scorza di limone verdello e aroma di vaniglia in bacca sono gli ingredienti per l’impasto, mentre per la glassa di copertura sono state selezionate mandorle grezze e farina di mandorle.L’intero ricavato della vendita dei panettoni, grazie alla collaborazione con il professore Claudio Santangelo Direttore del Reparto di Ostetricia e Ginecologia della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, sarà donato alla sala parto della UOC di Ostetricia e Ginecologia della struttura ospedaliera.«Ci è parso giusto e doveroso in vista del Natale poter aiutare, seppur in minima parte, e ringraziare una struttura a noi vicina e così impegnata nell’emergenza sanitaria di questi mesi terribili. Abbiamo pensato che forse anche un piccolo gesto per alleviare l’attesa delle partorienti e un aiuto nella prevenzione delle malattie oncologiche ginecologiche, possa dare un segnale di solidarietà, proprio perché sono proprio le donne, le mamme e i loro nascituri la vera speranza per il nuovo anno», così hanno spiegato la scelta del reparto del Cardarelli i giovani imprenditori campani del Gruppo J.Il panettone J by Paolo Barrale è prodotto all’interno dell’azienda Perrotta ed è in vendita su prenotazione chiamando il numero 081 5800543. La consegna avviene tramite il delivery interno del J Contemporary Japanese Restaurant per l’intera città di Napoli e provincia.Paolo Barrale, classe 1973, origini siciliane, nato e cresciuto nel pastificio di famiglia a Cefalù, città dove si è diplomato all’Istituto Alberghiero. Dal diploma in poi, esperienze importanti in cucine prestigiose, come quella de La Pergola al Rome Cavalieri, dove ricopre l’incarico di Chef de Partie entremetier e Patissier sotto la guida di Heinz Beck o quella alla Torre del Saracino di Gennaro Esposito.Nel 2005 approda a Sorbo Serpico a capo della brigata di cucina del Marennà, ristorante di Feudi di San Gregorio, in cui rimane fino al 2018. Nel mentre, nel 2014, viene eletto Ambasciatore dello Stoccafisso, grazie alle sue ricette a base di Stoccafisso di Norvegia.Barrale è un cuoco completo, che parte dalle materie prime e che non disdegna la tradizione, forgiato dalle ferree regole della cucina francese e dalla cucina classica, non ha però timore di reinterpretare ed evolvere la propria, in una costante ricerca e in una crescita tecnica senza sosta.