Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 15:06

La festa tradizionalmente più importante dell’anno, per tutti, in questo difficile 2020 assumerà toni indubbiamente diversi. Pur nelle limitazioni che sono ormai parte della nostra quotidianità,si impegna a mantenere un atteggiamento di fiducia e portare, almeno per qualche giorno, un pizzico di serenità alle famiglie italiane.Sulle tavole, quest’anno forse più raccolte, le bollicine superiori non mancheranno di esprimere l’eccellenza di sempre.All’interno della gamma di produzione, suggeriamo tre etichette da abbinare ai piatti delle feste.Ile il, le due novità del 2020 insieme alsi fa notare per il suo contenuto residuo zuccherino ma nonostante questo il vino sa mantenere un’espressione rotonda. Ideale con antipasti come spuma di burrata e caviale oppure un crostaceo crudo, si abbina infatti perfettamente sia alle note salate del primo che alle sfumature dolci del secondo., performante nei primi piatti come i cappelletti in brodo o il risotto con il branzino. Piatti della tradizione dal gusto gentile che ben si abbina alla delicatezza leggermente morbida e nel contempo asciutta di questo vino.Infine ilcol suo inconfondibile perlage sottile si presenta suadente, elegante e complesso, con una invitante vena agrumata che ben delinea l'olfatto, seguita da pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche a confermarne la tipicità. La carbonica cremosa e la spiccata freschezza sono in perfetto equilibrio con la dolcezza degli zuccheri e la persistenza in bocca è perfetta.E’ uno spumante dedicato al fine pasto per il brindisi conclusivo o per accompagnare il panettone nella sua ricetta tradizionale.Questo tempo ci ha insegnato ad essere più consapevoli dei valori cardine della famiglia, nucleo da cui tutto parte, celebrarli con l’eccellenza di Col Vetoraz renderà il nostro Natale una festa autenticamente superiore.