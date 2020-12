Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 01:55

Se troverà conferma un verbale del CTS pubblicato in uno stralcio da Il Tempo, Conte e il Governo meritano di andare a casa. Neldeldello scorsonon sembra esserci alcun invito a chiudere i ristoranti. Anzi. Verrebbe a cadere l'ennesima bugia del premiere del ministro della Salute,e si confermerebbe una scelta esclusivamente politica, un vero arbitrio, per colpire ie i titolari di. Contrariamente a quanto detto pubblicamente infatti non sarebbe stati gli scienziati a proporre le chiusure serali dei locali come avrebbe poi deciso un dpcm pochi giorni dopo per porre rimedio ai madornali errori commessi da Governo e Regioni questa estate.

Stando allo stralcio di verbale il Cts infatti riteneva validi i protocolli in base ai quali i ristoratori avevano messo in sicurezza i locali e semmai proponeva controlli più rigidi sul rispetto delle prescrizioni fornite a maggio. Più controlli per pizzicare i furbetti e fermare la movida, ma cena al ristorante possibile a tutti. Questo avrebbe ero richiesto controlli che il Governo non era in grado di garantire.

Ecco il testo messo a verbale quel 17 ottobre: “Per ciò che concerne il settore della ristorazione, il CTS rimarca il rigoroso rispetto e controllo delle misure già più volte indicate dal CTS ed oggetto delle norme attualmente in vigore (es. distanziamento, prevenzione degli assembramenti, obbligo nell'uso della mascherina negli esercizi commerciali e di ristorazione) con intensificazione della vigilanza e delle azioni di contrasto che devono essere rese più agevoli nella loro possibilità di adozione (es.: obbligo di affissione del numero massimo di clienti che è possibile accogliere negli esercizi). Il CTS suggerisce la coerenza della limitazione già prevista dalle raccomandazioni vigenti per i contesti domestici relativa al numero massimo di persone che possono condividere il medesimo tavolo all'interno dei locali di ristorazione”.

Quei locali dunque per gli scienziati potevano restare aperti in sicurezza. E' stato solo il governo a decidere diversamente, mostrando l'ennesimo atto immotivato e quindi persecutorio nei confronti di un comparto che era già stato messo in ginocchio col primo lock down..