Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 15:19

Gian Marco Centinaio. Fonte: biografieonline

Il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo e capodipartimento Turismo del partito, attacca Franceschini che «lascia agenzie e tour operator senza fondi».«Franceschini lasci stare i proclami ad affetto, si renda conto che le agenzie di viaggio e i tour operator sono al collasso, e anziché sbeffeggiarli con la sua "annuncite", li convochi, li ascolti ma soprattutto sblocchi i fondi a loro dedicati a causa dell'emergenza covid – ha detto Centinaio - La smetta, Franceschini, di sparare cifre a caso dimostrando solo di non conoscere con precisione chi nel settore è più in sofferenza, di preferire un comparto all'altro con improbabili dichiarazioni; la smetta di sembrare un ministro che vive su Marte e che non capisce che ferita è per la nostra economia, vedere quello straordinario 13% di fatturato che il turismo forniva al Pil nostrano ridotto all'impotenza. Si attivi perché i finanziamenti per i nostri tanti imprenditori, per chi ci ha messo la faccia, vengano sbloccati e allocati dopo mesi di vergognoso ritardo. Presenterò un'interrogazione perché si faccia chiarezza e si intervenga subito senza ulteriori dilazioni, perché nel mondo reale, quello che il ministro ignora, la crisi sta piegando tante eccellenze italiane facendo enormi danni: e il conto non lo paga lui ma milioni di italiani senza alcuna responsabilità».