Un menu esclusivo per le feste firmato Bruno Barbieri e Moulinex

Come da tradizione, ilè la quintessenza della buona cucina. Dalla scelta del menù da portare in tavola, sino al consueto rituale della preparazione, della cottura e dell’impiattamento delle portate: la magia delle feste torna a splendere attraverso i suoi sapori unici, specialmente se accompagnati da un buon vino.In questocosì diverso, il piacere della buona cucina non deve mancare e per una coccola speciale in quello che rimane il periodo più atteso dell’anno, arrivano le ricette firmate da, testimonial di, ha studiato e propone un nuovo menù di, per un pranzo o un cenone che diano un tocco ricercato ed elegante, in grado di unire tradizione e originalità.Si parte con delle quenelle di baccalà con giardiniera d’inverno e intingolo di pomodori essiccati. Come primo piatto,propone un mantecato di orzo perlato con stufato di lepre e doppia crema al sapore di noce moscata.La pietanza è di pesce, un bon bon di polpo con scampi su crema acida alle erbe e composta di patate e radicchio. E per finire il dolce, una Cocotte di riso al cardamomo con pistacchi, acqua ai fiori rose e gelsomino con cioccolato bianco al latte, profumatissimo e rinfrescante.Grazie al connubio perfetto tra tradizione e innovazione, due ingredienti fondamentali per chi ama esprimere la propria creatività in cucina,firma un eccezionale menù delle feste, da realizzare condi, dotato di 12 funzioni automatiche e una base extralarge.