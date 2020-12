Agenzie di viaggio e tour operator,

arrivati i primi contributi

Pubblicato il 24 dicembre 2020 | 09:30

Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, e Fto Confcommercio confermano che stanno finalmente arrivando sui conti bancari di agenzie di viaggio e tour operator i primi contributi a fondo perduto, che coprono le perdite da marzo a luglio 2020 e che sono stati stanziati con i vari decreti emanati dallo scorso maggio in poi.



Una prima boccata di ossigeno per le imprese del turismo organizzato in grave sofferenza già dallo scorso 23 febbraio; un settore senza alcuna speranza di vedere i primi segnali di cambiamento prima della prossima estate 2021, se non oltre.



Assoviaggi, Astoi e Fto ringraziano il Mibact, ma ribadiscono che il comparto ha bisogno con urgenza di ulteriori interventi, già più volte segnalati e per i quali, nei giorni scorsi, è stata inviata una lettera e richiesto uno specifico incontro.



Le associazioni del turismo organizzato si riferiscono in particolare a:

- rifinanziamento del Fondo perduto per Tour Operator e Agenzie di Viaggi per la copertura delle perdite da agosto a dicembre 2020, quantificate in oltre 7 miliardi di euro;

- superamento delle problematiche relative all’autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato, tema che - nonostante molti non ne siano a conoscenza - tocca indistintamente tutte le imprese, di piccole, medie o grandi dimensioni;

- incremento del Fondo per il rimborso dei voucher turistici emessi da imprese fallite o insolventi a causa della pandemia, per il quale oggi sono stati stanziati soli 5 milioni di euro a fronte di almeno 500 milioni di voucher emessi dalla filiera;

- riduzione dell’aliquota Iva 74ter;

- ripartenza dei viaggi in sicurezza, attraverso l'utilizzo dei tamponi all’andata e al ritorno dal viaggio.



È poi fondamentale che le Associazioni di categoria vengano coinvolte direttamente nell’elaborazione di progetti che vedano la filiera del turismo organizzato protagonista nella fase di ripartenza e partecipe nella condivisione delle modalità di allocazione delle risorse derivanti dal Recovery Plan.



Assoviaggi, Astoi e Fto si augurano che il Ministero voglia proseguire il proficuo dialogo avviato, non facendo mancare il proprio sostegno ad un comparto che, diversamente, rischia di essere cancellato dalla pandemia.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Agenzie di viaggio e tour operator, arrivati i primi contributi - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

HORECATURISMO Assoviaggi Confesercenti Astoi Confindustria Viaggi Fto Confcommercio agenzie di viaggio tour operator Recovery Plan aiuti pandemia covid