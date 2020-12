Il piatto più social del Natale? La Lasagna spopola su Instagram

Pubblicato il 24 dicembre 2020 | 08:45

Arriva, con l'avvio delle feste di Natale, la top 10 dei must have sulla tavola natalizia secondo il social Instagram. Con la classifica, elaborata sulla base di una ricerca sugli hashtag diffusa da Espresso communication, emerge la predilezione degli italiani per i prodotti artigianali, made in Italy e fatti in casa.La lasagna è il piatto con più hashtag ed è al vertice della top 10 con 760 mila hashtag. Nel menu della festa, per la categoria antipasti, i salumi e formaggi hanno 293 mila hashtag, seguono le Tartine di ogni forma, sapore e dimensione con 270 mila hashtag.Tra i primi piatti dopo le lasagne, che sono, stando a Instagram, il piatto più amato e fotografato segue l'hashtag #tortellini con circa 450 mila foto che ritraggono tortellini in brodo o tortellini fatti in casa e la Zuppa con 160 mila hashtag.Relativamente ai secondi piatti vince l'anguilla con più di 390 mila scatti con hashtag #anguilla. Discreto successo anche per le lenticchie con 93 mila foto sotto al rispettivo hashtag.Tra i dolci si registra una vittoria schiacciante del panettone sul pandoro, 580 mila hashtag contro i 157 mila di #pandoro. Infine la frutta secca, servita come pausa prima del dolce, 99 mila hashtag.