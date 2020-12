Vigilia di Natale, più di 2 milioni

di casi da inizio pandemia in Italia

Pubblicato il 24 dicembre 2020 | 17:25

Sono stati superati i 2milioni di casi in Italia, oggi, Vigilia di Natale. Per la prima giornata di zona rossa italiana, si contano 18.040 nuovi positivi, con 193.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute: sono ora 2.009.317. E il tasso di positività che ieri era dell'8,3% (8,28% per la precisione) oggi è salito al 9,3%.



Le vittime sono 505. Ieri 14.522 nuovi casi con 175.364 tamponi. Morte 553 persone. Il totale da inizio pandemia è di 70.900 vittime. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 476 in meno (ieri -402) per un totale di 24.070, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2.589, dunque -35 (ieri -63). L'isolamento domiciliare riguarda 566.973 persone.



Sono 270 i medici morti, 91 nella seconda ondata

Salgono a 270 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Quattro le ultime vittime inserite nel 'memorialè aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Si tratta di: Mario Della Calce, medico di medicina generale di Napoli; Enzo Santilli, pediatra ospedaliero da poco in pensione; Roberto Trezzi, medico di medicina generale di Sesto San Giovanni, Milano; Giuseppe Galvagno, medico di medicina generale di Catania. Sul totale delle vittime - informa la Fnomceo - 91, per la maggior parte medici di medicina generale, sono stati portati via dalla seconda ondata.

Viminale, oltre 100mila controlli in 24 ore



Sono 100.769 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito dei servizi predisposti per il rispetto delle misure anti covid. Lo rende noto il Viminale sottolineando che 732 soggetti sono state sanzionati e altri 8 denunciati per aver violato la quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state invece 13.018: 17 i negozi chiusi e 85 le sanzioni per gli esercenti.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Vigilia di Natale, più di 2 milioni di casi da inizio pandemia in Italia - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

CORONAVIRUS