Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 18:46

Superato il passo del Brennero, prosegue il viaggio del vaccino verso lo Spallanzani, da lì le dosi saranno distribuite in tutte le regioni. Ma parliamo di solo 9mila dosi, davvero un avvio ridicolo per un Governo che aveva annunciato 200milioni di dosi. La cosa in verità che dovrebbe preoccupare di più è che sono stati 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia con 152.334 tamponi nelle ultime 24 ore (25.904.694 da inizio pandemia). Il tasso di positività sale così al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%. L'incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 71.359 persone che hanno perso la vita. Ieri 18.040 nuovi casi con 193.777 tamponi e 505 morti.

Scende il numero degli attualmente positivi che sono 579.886, in calo di 13.746 unità rispetto a ieri. Le persone che hanno contratto l'infezione in totale sono 2.028.354. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 32.324, per un totale di 1.377.109 dall'inizio dell'epidemia.