Pubblicato il 26 dicembre 2020 | 12:29

Chiusura di un locale e multe a raffica in un bar a Napoli dove, nonostante il lock dow, 15 persone senza mascherina, tutti dominicani, stavano festeggiando il Natale. Chiusura per 5 giorni per il locale (anche troppo pochi) e multe di 400 euro a testa per o clienti. Il controllo della Polizia è scattato la sera del 25 dicembre nel club El Mambo di via Cesare Rosaroll, nel centro di Napoli.

Gli agenti hanno raggiunto il locale dove erano stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume. L'operazione si colloca nel piano di controlli predisposti dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti contagio nei giorni più "caldi", quelli delle festività natalizie. Massima attenzione per la Vigilia, nonostante il tradizionale brindisi fosse per ovvi motivi saltato, e per il giorno di Natale, per evitare sia assembramenti sia, come scoperto in questo caso, feste organizzate in locali privati.

Ricordiamo che nei giorni scorsi era stato chiuso per 5 giorni un bar di Castellammare di Stabia (NA). Il titolare aveva consentito l'accesso ai clienti e aveva servito delle bevande per il consumo al bancone; multato anche uno dei clienti, sorpreso all'interno a consumare e privo di mascherina di protezione.