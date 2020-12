Addio a Claudio Albonetti,

presidente Assohotel Confesercenti

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 12:37

È scomparso improvvisamente Claudio Albonetti, presidente di Assohotel Confesercenti. Imprenditore del turismo, albergatore alla guida dell’Hotel International di Senigallia, Albonetti si è spento a 66 anni nella sera del giorno di Santo Stefano per un malore.



“Presidente di Assohotel, e precedentemente – per molti anni – presidente storico di Assoturismo, l’addio a Claudio ci addolora profondamente”, scrive Confesercenti in una nota.



“Imprenditore di valore, ma anche persona buona, di grande onestà ed altruismo, nella sua vita si è dedicato con passione e intelligenza all’attività associativa. Con Confesercenti, Assoturismo e Assohotel ha condotto e vinto battaglie cruciali per le imprese del suo territorio e di tutto il turismo italiano, cui ha dato il suo contributo anche come membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enit”.



“Claudio non ha mai abbandonato il suo impegno per la rappresentanza e lo ha rilanciato con forza nell’ultimo anno, convinto della necessità di mettere in campo idee e soluzioni nuove per portare le imprese ed i lavoratori del turismo oltre l’emergenza pandemica. Se ne è andato troppo presto, quando c’era ancora più bisogno di lui”.



“Negli uomini e nelle donne di Confesercenti, Assoturismo e Assohotel che l’hanno conosciuto e hanno lavorato con lui, lascia un vuoto incolmabile. Addio, Claudio”.



