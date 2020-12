Allarme gelo per verdure e ortaggi:

rischio di speculazione sui prezzi

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 12:46

Con il brusco abbassamento delle temperature, l'arrivo del gelo colpisce verdure e ortaggi coltivati all'aperto dopo un lungo periodo di clima insolitamente mite. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo segnata da temperature in picchiata anche a bassa quota.



Nelle campagne sono a rischio le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.



A giudizio dell'organizzazione agricola «tutto questo innesta il rischio di alimentare speculazioni in una situazione in cui sono stati registrati dall'Istat aumenti dei prezzi al consumo del 5,5% per la frutta fino all'8,7% per le verdure a novembre; intanto nei campi si registrano tagli nei compensi pagati agli agricoltori».



È il caso delle clementine che nelle campagne, ricorda la Coldiretti, vengono pagate al ribasso, al di sotto dei costi di produzione. I prezzi attualmente corrisposti non sono assolutamente remunerativi e si rischia un crac per il settore nei territori tradizionali di coltivazione, dalla Calabria alla Sicilia fino in Puglia.

