Gli albergatori milanesi donano cibo e bevande ai bisognosi

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 12:34

Pasta, taralli, brioches, baci di dama, panettoni ma anche spumanti, birre e succhi di frutta,, saranno devoluti a chi ne ha bisogno. L’iniziativa è di, comitato che vede insieme i nomi più noti dell’hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica, nato per valorizzare e promuovere il quartiere anche favorendo iniziative solidali.Ieri i volontari dihanno effettuato due ritiri: il primo, all’Hotel Melià di via Masaccio, dove ad accoglierli c’era, general manager INNSiDE Milano Torre GalFa, il secondo all’Echo di viale Andrea Doria, presente, direttore degli Starhotels Echo, Anderson e Ritz, e, direttore del NYX Milano. Insieme a loro, anche, vicepresidente di Centrale District e direttore Best Western Hotel Madison Milano.Albergatori e volontari hanno lavorato tutta la mattina per caricare pacchi e confezioni con«Le difficoltà del comparto turistico e ricettivo di questo periodo hanno lasciato molti alberghi con dispense piene - spiega- nessun’altra destinazione ci è sembrata più opportuna della solidarietà».«Una parte degli ordini sono stati donati ai nostri dipendenti - raccontano- mentre una parte abbiamo voluto donarla in beneficenza come già avevamo fatto altre volte».«La situazione di crisi che stiamo affrontando - conclude- ci ha fatto optare per una donazione ai più bisognosi. Grazie a Pane Quotidiano per questa opportunità».