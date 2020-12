Grana Padano Dop, Agrinsieme: «No al prezzo ribassato del latte»

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 18:31

Il coordinamento di, che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, ha espresso la sua netta. Denunciando alcune proposte che sono pervenute agli associati, Agrinsieme ha chiesto al ministro delle Politiche agricoledi intervenire con urgenza a tutela dei numerosi allevatori interessati.Si tratta di ribassi, precisa il coordinamento, «che non vannoe che, soprattutto, in barba a quanto previsto dalle norme del Piano di regolazione dell'offerta 2019-21, non tengono in considerazione l'equa correlazione tra il valore del formaggio e dei suoi derivati e il prezzo del latte pagato alla stalla e destinato a tali produzioni».Il coordinamento ricorda poi che a causa delle, gli, a testimonianza di una grave sofferenza del comparto lattiero-caseario a livello nazionale e comunitario. «Riteniamo quindi del tutto irricevibili proposte di accordi di conferimento che non tengano conto dell'indicizzazione del prezzo e dell'andamento del mercato e che non prevedano il necessario», conclude Agrinsieme, nel reiterare la richiesta alla Ministra «affinché si attivi per garantire il rispetto del, tenendo sempre bene a mente che in gioco c'è la sostenibilità e l'eticità del prezzo del latte».