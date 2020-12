Legge di bilancio, oltre 1 miliardo

per l’agricoltura e la pesca

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 17:11

È stato stanziato oltre 1 miliardo di euro per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura, le filiere agroalimentari e gli investimenti infrastrutturali. Lo ha stabilito il testo della Legge di Bilancio 2021 approvato oggi in Senato. Fra i punti qualificanti, il potenziamento delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con la nascita di un Fondo ad hoc; rinnovato slancio alle imprese condotte da imprenditrici agricole e alle startup giovanili per favorire il radicamento delle nuove generazioni in agricoltura e favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese condotte da donne. E la conferma dell'esenzione Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali anche per il 2021. Rifinanziamento del Fondo di solidarietà per gli interventi assicurativi. Insieme al rifinanziamento del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura. Viene inoltre prorogato il Bonus verde per città sempre più green.



Implementazione del Fondo Emergenze Alimentari con un investimento per il 2021 di ulteriori 40 milioni, confermando l'azione di sistema già messa in campo e sistematizzata col Cura Italia e col Decreto Rilancio: risposta alle fragilità sociali e alimentari; diritto al cibo, e cibo di qualità, per tutti con particolare attenzione alla qualità dell'alimentazione neonatale e infantile; contrasto allo spreco alimentare; sostegno alla filiera agroalimentare con l'acquisto di prodotti italiani di qualità e per la tutela reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Rafforzamento dell'Amministrazione ministeriale.



«Una Legge di bilancio che - commenta il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova - scongiura l'aumento della pressione fiscale per le imprese agricole anche nel 2021; rafforza le politiche per la crescita competitiva del settore, necessarie per rispondere ai colpi della crisi determinata dal Covid-19 e quelle per le fragilità sociali; garantisce le condizioni per un rafforzamento amministrativo del Ministero e contestualmente del personale Agea e del Crea; si attesta come un vero e proprio ponte verso l'attuazione della più complessiva Strategia targata Mipaaf nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e verso la costruzione della nuova Pac post 2020».

