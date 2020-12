Vaccinati più di 14mila italiani.

Intanto aumentano i nuovi casi

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 17:33

È di 14.334 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia al 31 dicembre. I dati sono consultabili e disponibili da oggi, in tempo reale, sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza e altri portali istituzionali. I dati sono in continuo aggiornamento. Al momento sono stati vaccinati 7.813 donne e 6.521 uomini.



È la Lombardia la regione italiana con il maggiore numero di dosi di vaccino anti-Covid consegnate al 31 dicembre, pari a 80.595 (l'1,9% del totale). Le dosi ad oggi somministrate in questa Regione sono 1545. Lo evidenziano i dati del Report vaccini anti Covid-19. Seguono la Sicilia con 46.510 (1,7%) dosi consegnate di cui 778 somministrate ed il Lazio con 45.805 (5,8%) dosi consegnate di cui 2676 somministrate. Sono 12.953 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, 764 i rappresentanti del personale non sanitario e 617 gli ospiti di strutture residenziali.



È la fascia di età di soggetti tra 50 e 59 anni quella ad aver ricevuto al 31 dicembre il maggior numero di vaccinazioni anti-Covid, pari a 4.113. Segue la fascia 40-49 anni (3.250), 60-69 anni (2.501), 30-39 anni (2.456), 20-29 anni (1.363), 80-89 anni (237), 70-79 anni (214), over90 (147), e 16-19 anni (53).



Intanto sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, e 555 i morti. I tamponi eseguiti sono stati 186.004. Questi i dati del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. Ieri i contagi sono stati 16.202 (i tamponi 169.045), i morti 575. L'indice di positività odierno è del 12,6%. I casi totali arrivano a quota 2.107.166, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 74.159. I guariti/dimessi nelle ultime sono 17.421, per un totale di 1.463.111.



© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Vaccinati più di 14mila italiani. Intanto aumentano i nuovi casi - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

coronavirus casi vaccini nuovi casi indice di positiva tampone dosi Lombardia