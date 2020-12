Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 15:08

Stati Uniti con mascherine fino ad aprile

Dal 20 gennaio gli americani indosseranno la mascherina per almeno altri 100 giorni. È quanto ha fatto sapere il neopresidente Joe Biden riferendosi a quello che chiederà ai suoi cittadini il giorno dell’insediamento alla Casa Bianca. Questo significa che gli States non prevedono che la pandemia svanisca entro aprile.Del resto gli Stati Uniti, al più tardi dalla prossima settimana, si avviano verso il triste primato dei 3mila morti al giorno per coronavirus, più delle vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001: è la previsione di diversi esperti americani sulla base dell'ultimo balzo di decessi, oltre 2.800 nella giornata di mercoledì. «Sarà un 11 settembre al giorno», afferma Jonathan Reiner, docente di medicina alla George Washington University, sottolineando come ancora si devono materializzare le conseguenze del weekend del Thanksgiving. L'11 settembre 2001 morirono almeno 2.974 persone, di cui 2.603 nell'attacco alle Torri Gemelle.Intanto il Wall Street Journal riporta la notizia che Pfizer dimezza, rispetto alla previsione iniziale, il target di forniture per il vaccino sul Covid-19 per il 2020 in seguito a ostacoli alla catena di approvvigionamento. Pfizer continua a prevedere la fornitura di oltre 1 miliardo di dosi per il 2021. "L'aumento degli approvvigionamenti su materiale grezzo richiede più tempo del previsto ed è importante sottolineare che il risultato dei test clinici è arrivato più tardi delle previsioni iniziali", afferma un portavoce di Pfizer citato dal Wall Street Journal.