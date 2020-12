Boom e-commerce con +54% in un anno,

soffrono i piccoli: -10% da gennaio



Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 13:11

Le vendite del commercio al dettaglio sono aumentate a ottobre dello 0,6% in termini di valore e dello 0,2% come volume rispetto a settembre, quando si era registrato un calo. I dati, diffusi dall'Istat, segnano un leggero recupero legato soprattutto alla forte crescita del mercato elettronico (+54,6% se si guarda ai dati dell'ottobre 2019).



L'Istat ha commentato così: «Le vendite complessive risultano maggiori del 2,9% rispetto a 12 mesi prima e di livello pari a quello registrato a febbraio, alla vigilia dell'esplosione della prima crisi sanitaria».



Ma i dati generali sono una media che vede le diverse tipologie del settore registrare dall'inizio dell'anno un andamento davvero differenziato. C'è una perdita a due cifre per il piccolo commercio: nei primi 10 mesi del 2020 le botteghe e i negozi fuori dalla grande distribuzione hanno visto crollare del 10,3% il valore della propria attività, una flessione che sale al 14,6% per il settore non alimentare. Fa un balzo, invece, il commercio elettronico - il cosiddetto e-commerce - che nello stesso periodo segna una crescita 32%. La grande distribuzione ha invece perso il 2%.



La crisi provocata dalla pandemia ha avuto un impatto deciso delle modalità di acquisto e va registrato anche che a ottobre, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, i discount hanno visto crescere il valore degli acquisti del +12,9%.

