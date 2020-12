A Riccione assembramenti in strada per le luminarie di Natale

Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 13:50

Fanno discutere le immagini dell'accensione delle luci di Natale ain cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale aveva promosso l'inaugurazione del Riccione Christmas Star prevista il 5 dicembre con lo show di una nevicata finta (di schiuma) a partire dalle 17. L'evento ha attratto parecchia gente nell'ultimo giorno di zona arancione dell'Emilia-Romagna prima del passaggio alla zona gialla, e c'è chi denuncia gli assembramenti."Ho visto in qualche località della mia regione zone troppo affollate, assembramenti. Così rischiano di tornare in zona arancione, bisogna avere grande responsabilità perché una terza ondata non ce la possiamo permettere, anche per rispetto di quei professionisti della sanità che da febbraio non sanno più distinguere il giorno dalla notte e la domenica dal lunedì", ha commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini.