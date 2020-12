l'Abruzzo evade dalla zona rossa.

Il Governatore firma per essere arancio

Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 20:15

Da lunedì l'Abruzzo vuole passare in zona arancio. Il governatore abruzzese, Marco Marsilio - esponente di Fdi, alla guida di una giunta di centrodestra - ha firmato l'ordinanza per il rientro della regione in zona arancione. Il provvedimento ha efficacia dal momento della sua pubblicazione, cioè già da lumedìi. Il ministro Speranza, si legge in una nota dello staff del presidente, "è stato informato prima dell'adozione del provvedimento". Marsilio ha "ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso". I negozi riapriranno da domani, con la disciplina prevista per le zone arancioni. Le scuole a partire da mercoledì.

Ma il governo vuole procedere con una lettera di messa in mora nei confronti della regione che doveva restare in zona rossa fino al 10 dicembre. E già da oggi era l'unica regione italiana rimasta nella fascia di maggior rischio.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > l'Abruzzo evade dalla zona rossa. Il Governatore firma per essere arancio - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

CORONAVIRUS