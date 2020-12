Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 16:13

Un'enoteca virtuale ricca di ispirazioni per gli appassionati del vino e della sua lavorazione. È una delle proposte di Artigiano in Fiera Live , la piattaforma digitale dedicata agli artigiani e alle loro eccellenze. Rispettando la varietà della ricca identità vinicola italiana si può fare un viaggio delle cantine italiane.Dai colli piemontesi, passando per la Toscana e l'Umbria, arrivando fino alla Puglia, navigando su Artigiano in Fiera Live si ha anche la possibilità di scoprire, attraverso video dedicati, le storie che hanno reso queste cantine delle realtà di eccellenza sia per il territorio di appartenenza che per la cultura artigiana enogastronomica.Artigiano in Fiera Live propone un nuovo percorso alla scoperta di produttori di eccellenze spesso poco conosciuti e una selezione di etichette che comprende, per esempio, quella di Achille Viglione, un produttore vinicolo di Serralunga d'Alba (Cuneo), nel cuore delle langhe. La sua è una piccola realtà a conduzione familiare: lavora e realizza pochi vini, ma pregiati, che nascono da uve preziose, vinificate con cura. Il suo Barolo Durè Riserva 2014 è ottenuto da un accurata cernita di uve Nebbiolo provenienti dalle vigne di Serralunga d'Alba, La Morra e Barolo.C'è poi Chul kyu Peloso, il titolare di Cave Monaja, nato in Corea ma valdostano di adozione. Dopo aver studiato enologia ad Alba, nel 2018 fonda Cave Monaja: il cuore dell'azienda è rappresentato da una vite di oltre 300 anni, nella frazione di Farys in Valle d'Aosta e inserita tra le piante monumentali della Valle d'Aosta.Fabio Lucchese e Anisa Abazi, sono i titolari dell'azienda agricola Enotria Tellus. Si trovano nella Marca Trevigiana, a San Polo di Piave. La sperimentazione è il loro punto forte: utilizzano anfore in terracotta, legni di diverse provenienze e tostature per dar vita a vinificazioni particolari