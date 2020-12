L'Italia ormai non è più rossa,

in Molise zona gialla rafforzata

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 12:19

Come previsto, l'Italia si è progressivamente "sbiadita" nel tempo e ora si appresta a non avere più zone rosse. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, è pronto a emanare una nuova ordinanza con restrizioni su scuola, trasporti e rientri da fuori regione.



Il governatore ha parlato di zona gialla "rafforzata" da martedì 8 dicembre e per i successivi 14 giorni. L'ipotesi è di disporre la didattica a distanza almeno per le scuole medie e superiori. Inoltre, chi rientrerà in Molise da altre regioni, se non è stato sottoposto a tampone nelle ultime 72 ore, dovrà andare in quarantena, salvo, una volta in regione, si sottoponga a screening.



Invece l'Abruzzo si è risvegliato in zona arancione dopo l'ordinanza, contestata dal governo, emanata nella serata di domenica 6 dicembre dal presidente Marco Marsilio che permette la riapertura dei negozi di abbigliamento, calzature e articoli di gioielleria che avevano dovuto abbassare le saracinesche con l'avvio della zona rossa.



La riapertura c'è stata in un clima di confusione per gli eventi accavallatisi nella serata di ieri. Il direttore regionale di Confesercenti Lido Legnini ha detto che «con l'ordinanza in vigore chi vuole oggi ha potuto riaprire. Auspicavamo una riapertura in accordo fra Regione e governo ma va bene lo stesso perché si può tornare a una apertura completa del commercio fisso. Abbiamo anche però chiesto alla prefetture che in caso di cambiamenti di ordinanze ci sia una comunicazione tempestiva alle associazioni di categoria e ai commercianti».



Il governatore Marsilio aveva lui stesso sottoscritto un'ordinanza per entrare in zona rossa il 18 novembre e ora ha annullato di fatto quel provvedimento con quello nuovo. Ma fonti di governo hanno precisato che «la cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione». Ma dall'Abruzzo si conferma il cambiamento di colore per oggi.





Intanto la strada per arginare l'epidemia da Covid è tutt'altro che in discesa, come ha ricordato Walter Ricciardi: «Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi. Per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale». Il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma ha parlato durante il quinto "Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?" promosso online dall'Osservatorio malattie rare (Omar).

