Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 18:06

È iniziata la stagione dell'arancia rossa per Oranfrizer, leader in Italia per la distribuzione di agrumi di Sicilia, dai volumi abbondanti ma dai calibri medi. Il primo raccolto made in Italy ha raggiunto le tavole in questa settimana, con Asia e Nord Europa che saranno le destinazioni del 2021.



Diventata parte integrante del gruppo internazionale Unifrutti, Oranfrizer spazierà a 360 gradi continuando a soddisfare sempre l'elevata richiesta del mercato italiano. Per stimolare i mercati mondiali e aumentare la conoscenza dei frutti freschi e spremuti si sono tenuti diversi incontri digital organizzati con il Cso (Centro Servizi Ortofrutticoli) con i buyer di Pechino, Shanghai, Hong Kong e Tokyo.



Gli italiani, come sempre, sono i primi a gustare l'arancia rossa più precoce: si chiama Nucellare ed è una cultivar di Tarocco dal gusto vivace con la polpa leggermente pigmentata, dalla buccia edibile e quindi usata in cucina in totale sicurezza. È arrivata nella seconda settimana di dicembre, dopo aver raggiunto il giusto livello di maturazione e una lieve pigmentazione.



L'attesa delle rosse siciliane che ogni anno cresce nei reparti ortofrutta della Gdo non ha mai spinto Oranfrizer ad anticipare i tempi dell'offerta per tutelare l'alta qualità dei frutti. Nel co0rso della campagna seguiranno le arance Moro, le più ricche di antocianine e le più rosse grazie alla loro eccellente pigmentazione nella polpa e nella buccia. E quindi poi arriveranno i mandarini, il limone primofiore e l'arancia bionda Navelina.



Gli agrumi, soprattutto le arance rosse stanno diventando parte integrante delle abitudini di consumo oggi più che mai per l'assunzione naturale della Vitamina C. Una nuova stagione positiva di arance rosse che, come sottolinea Oranfrizer, non dovrebbe presentare alcun rallentamento dovuto al Covid-19.

