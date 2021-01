Fonte Margherita, nuova campagna a sostegno di bar e ristoranti

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 10:33

Nell’anno appena trascorso secondo alcuni attenti osservatori il mondo horeca ha subito un calo di circa la metà del fatturato, se non oltre. La lunga chiusura subita dai ristoratori, dai bar e dagli albergatori assieme alla diffidenza da parte di alcuni cittadini a ritornare ai consumi fuoricasa ha messo in forte difficoltà l’intero comparto economico.Consapevole del suo ruolo di attore socialeha deciso di lanciare una Campagna di sostegno ad alcuni suoi partner dell’horeca per consentirgli di riaprire con il supporto della filiera. L’impresa veneta fornirà gratuitamente sia bottigliedi acqua minerale in vetro che il nuovoper un controvalore al pubblico diLe bottiglie in vetro dadi acqua minerale dellesi presenteranno con l’etichetta celebrativa delanniversario dell’apertura dello stabilimento di. La Campagnasi rileva così il modo migliore per festeggiare l’importante ricorrenza.Nella fornitura all’horeca sarà incluso anche lo, l’aperitivo rigorosamente privo di alcool nato solo qualche mese fa che estende la gamma delle bevande analcoliche con acqua delle. Un aperitivo che nasce per regalare nuove emozioni, per incentivare la giusta socialità nel rispetto dei principi salutistici, “Zero” alcool e “Zero” solitudine.Una bevanda premium, analcolica, con acqua minerale delle, solo zuccheri della frutta e aromi naturali.La Campagna di supporto all’horecasi svolgerà tra gennaio e febbraio e oltre a garantire l’attenzione di un’impresa della filiera e il suo concreto sostegno servirà anche a diffondere il giusto ottimismo nella ripresa del fuoricasa in Italia.