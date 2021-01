Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 17:54

, che dal 1962 produce grissini, pane per tramezzini, pane per hamburger e piadine è Regional Supporter deiche si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio 2021.La manifestazione, che si terrà nella, incarna i valori positivi da sempre propri dello sport come tradizione, autenticità e amicizia, gli stessi valori in cui, da sempre, si identifica il brandesporta in più di 40 paesie sarà presente alla manifestazione con i propri prodotti che saranno offerti ad atleti, VIP, giornalisti e addetti ai lavori durante tutta la durata dell’evento e si potranno trovare anche nelle“La collaborazione con- commenta, presidente di– nasce dalla volontà di valorizzare lo sport, dando un segnale di vicinanza ad atleti, organizzatori e volontari che stanno operando, in un momento storico inaspettato, ad un evento di portata mondiale che avrà tutti i riflettori puntati addosso e che si terrà su un’area di grandissimo fascino non solo per il Veneto ma per l’Italia intera”.“Le eccellenze italiane si affiancano ai nostri Mondiali e per noi questo è motivo di soddisfazione – aggiunge, amministratore delegato di– Lo sport è un veicolo di valori importanti, senza dimenticare che una sana alimentazione è alla base di ogni successo, agonistico e non solo”.Il marchio Roberto , durante tutta la durata dell’evento, sarà presente sui banner della venue e l’evento ampezzano sarà un’opportunità unica di networking in alta quota con visibilità all’interno e all’esterno delle competizioni sportive.