Disegno di legge sul biologico:

il primo sì del Senato

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 13:42

«In commissione Agricoltura al Senato abbiamo approvato, all'unanimità e in sede redigente per l'Aula, il ddl per la "tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico"». Lo annuncia in una nota il senatore del Pd, Mino Taricco, capogruppo del Pd in commissione Agricoltura.



«È una norma tanto attesa dal mondo agricolo ed alimentare - spiega - ed estremamente importante per la nostra agricoltura, anche alla luce della sensibilità di cittadini e consumatori e degli orientamenti strategici appena espressi dalla Unione Europea. È un testo che potrà aprire nuove prospettive al settore. Ora auspichiamo che il voto dell'Aula del Senato e quello finale della Camera possano arrivare al più presto».



«Importanti le novità che questo ddl introduce - prosegue Taricco - dal tavolo tecnico ai piani d'azione per il settore e per le sementi, dal Fondo per lo sviluppo, al sostegno alla ricerca e alla formazione, al marchio per il bio italiano; dagli strumenti di integrazione della filiera ai distretti, alle norme per le organizzazioni interprofessionali, alla promozione di accordi quadro e delle intese di filiera. È una legge quadro che potrà concretamente sostenere un comparto in grande crescita e che sta conquistando una sempre maggiore attenzione da parte di cittadini e consumatori e che diventa sempre più strategico per diversi territori. È la conclusione di un lavoro importante, svolto in un clima di grande collaborazione».

