Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 15:02

Le tarme della farina allevate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Lo scrive l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) nel primo parere su un insetto come alimento dal 2018, quando la procedura di autorizzazione su questo tipo di prodotti è stata centralizzata a livello Ue.



La richiesta di autorizzazione al commercio è stata presentata da un'azienda francese. Efsa ha analizzato il profilo tossicologico, il potenziale rischio di allergie, nonché il processo di allevamento e trasformazione.



Secondo il regolamento sui Novel Food, entro sette mesi dal parare dell'Efsa la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di autorizzazione per l'immissione sul mercato che dovrà essere poi votata dai Paesi membri.

