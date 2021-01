Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 11:36

Playlist musicali con funzione di timer da cucina, della durata esatta dei minuti di cottura, studiate per accompagnarci durante la preparazione della pasta, per una perfetta cottura sempre al dente.Il segreto per cucinare una pasta a regola d’arte risiede nel perfetto tempo di cottura. Per questo, in collaborazione con, lancia “”: raccolte musicali la cui durata corrisponde al tempo di cottura dei formati di pasta più amati del brand.Un’ennesima conferma del carattere della marca, da sempre vicina ai consumatori grazie a prodotti e proposte innovative in grado di rispondere alle esigenze più moderne.vuole essere la colonna sonora ideale nel viaggio attraverso la sinfonia di sapori della cucina e della musica di tutto il mondo. Le, la cui lunghezza va dai 9 agli 11 minuti, sono state create abbinando i 4 generi musicali più ascoltati in Italia () ad alcuni tra i formati di pasta più apprezzati dagli italiani ().Le playlist brandizzate sono un omaggio dipensato per tutti coloro che intendono la cucina come una forma d’arte e di divertimento e che possono così approfittare dei minuti di cottura per ascoltare buona musica, intrattenersi e non doversi preoccupare del tempo di cottura: quando la musica si ferma, la cottura è ultimata e perfettamente al dente.Con le 8 raccolte di “trasforma quindinel più sinfonico dei timer da cucina, una sintesi perfetta e moderna tra utilità e arte: musicale, culinaria e figurativa, grazie anche alle originali copertine delle raccolte, realizzate da artisti italiani di calibro internazionale:Curiosi anche i nomi delle playlist che caratterizzano la selezione musicale che le compone: “”, “”, “”, “”, “”, “”, “” e “”.Al loro interno si possono trovare i pezzi più ascoltati super ogni filone, insieme ad alcuni pezzi meno conosciuti, sempre con l’idea di comporre playlist della durata perfetta per ogni formato di pasta. I brani all’interno delle varie playlist verranno aggiornati ciclicamente per includere nuove hit ed offrire così varietà a chi le utilizza.Protagonista delle playlist è la rinnovata, fatta con una selezione di grani duri. A ciascuno deidi pasta selezionati, la cui tenacia è perfetta per la cottura al dente, si associanodi differente durata e genere, sulla base dei diversi tempi di cottura:, della durata di 9 minuti, per, entrambe della durata di 10 minuti per le, della durata di 11 minuti, per, ed infine P, della durata di 11 minuti, per leÈ così possibile creare una ricetta a regola d’arte, grazie alla perfetta cottura di una materia prima eccellente: per la suaha infatti selezionato 4 esclusive varietà di grani duri coltivati in 13 regioni italiane all’insegna della qualità e dell’impegno a rispettare il territorio e le comunità locali; Barilla ha poi rivisto le fasi della produzione e adottato processi e tecnologie fondate sul saper fare italiano.Il risultato è una pasta caratterizzata da proprietà nutritive notevoli: alto contenuto di proteine, elevata qualità del glutine, colore giallo dorato e basso contenuto di ceneri (Sali minerali). Ancora più buona, ancora più tenace e sempre al dente.