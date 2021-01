Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 10:41

Titolo cede oltre il 7% sulla piazza di Parigi (Fonte: UmbriaOggi)





Vero e proprio scivolone in Borsa per Carrefour sul listino di Parigi, all'indomani del parere contrario del ministro dell'economia francese Bruno Le Maire all'offerta dei canadesi di Couche-Tard per l'acquisizione di parte delle quote societarie. Il titolo, che ieri ha guadagnato oltre il 13% sulla scia dell'annuncio delle trattative tra i due gruppi, segna oggi un calo del 7,24% a 16,27 euro.Il brand della Gdo, presente in Italia con 1.479 punti vendita suddivisi in Ipermercati Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express e Cash and Carry (Docks Market e GrossIper), impiega circa 16mila collaboratori su tutto il territorio nazionale. Il tutto per un giro d'affari intorno ai 5,4 miliardi di euro.Parlando a una tv francese, Le Maire si è detto «a priori non favorevole a questa operazione», sostenendo che Carrefour è un «anello essenziale della catena della sicurezza alimentare dei francesi per la loro sovranità alimentare».