Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 13:41

Il rilancio di Fico Eataly World, il parco enogastronomico ideato da Oscar Farinetti e sorto alle porte di Bologna, passa attraverso un nuovo piano strategico triennale. La "Disneyland del cibo" potrà contare su capitali freschi per 5 milioni di euro e una solida governance, con nuovi ingressi ai vertici della società.



Il 2021 si apre con importanti cambiamenti sotto la guida di Stefano Cigarini in veste di amministratore delegato. Nel consiglio di amministrazione presieduto da Tiziana Primori, inoltre, entrano Stefano Dall'Ara, direttore delle partecipate di Coop Alleanza 3.0, e Nicola Farinetti per Eataly.



Il piano triennale, viene puntualizzato in una nota dell'azienda, ha ottenuto il via libera anche del Fondo Pai-Parchi Agroalimentari Italiani gestito da Prelios Sgr e sottoscritto da oltre 25 investitori e prevede che il nuovo Fico si svilupperà su 100mila metri quadrati con grandi scenografie che divideranno il parco in 7 aree a tema mentre il divertimento sarà garantito da Luna Farm. All'interno della struttura, ancora, le aziende di eccellenza italiane e le grandi marche del cibo tricolore offriranno ristorazione, street food, prodotti e produzione dal vivo.

