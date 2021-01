Retex, nuova “digitale”

Con Lem Ict rafforza i servizi retail

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 12:33

Il gruppo Retex, attivo nell’innovazione e trasformazione digitale del retail, cresce ancora. Il 2021 si apre con l’acquisizione di Lem Ict, società attiva nel settore dei servizi IT per le imprese, in particolare in ambito retail. In base all’accordo preliminare, Retex acquisirà il 60% del capitale Lem Ict mentre la rimanente quota rimarrà nella disponibilità dell’attuale proprietà.



Retex, quindi, estende e rafforza ulteriormente la propria offerta di servizi ad alto contenuto tecnologico per i propri clienti impegnati nella trasformazione del business verso un'esperienza di acquisto sempre più connessa e, con il contributo di Lem Ict, affronta il 2021 con un team di circa 350 professionisti e un volume di business di oltre 50 milioni di euro.



«Siamo molto felici - commenta Fausto Caprini, amministratore delegato del Gruppo Retex - di dare il benvenuto al prestigioso team di professionisti di Lem Ict. Con il loro contributo il nostro gruppo fa un ulteriore passo a completamento e rafforzamento della proposta di innovazione e servizio per le aziende retail. È una ulteriore conferma, se necessario, della nostra determinazione a contribuire all’innovazione e trasformazione del settore grazie a una proposta che sa coniugare ancora meglio know how di business e tecnologia».



