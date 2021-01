Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 14:33

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte alla Camera

Il presidente del Consiglioè intervenuto alla Camera per riferire sulla crisi di Governo e cercare i voti di fiducia all'esecutivo dopo le dimissioni delle ministre renziane(agricoltura) ed(famiglia). E in un discorso lungo 55 minuti fa anche il punto sulle deleghe da riassegnare dopo lo strappo di Italia Viva.«Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali - ha affermato Conte - non intendo mantenere la delega all'Agricoltura se non lo stretto necessario e mi avvarrò anche della facoltà di designare un'autorità delegata per l'intelligence di mia fiducia».