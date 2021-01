Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 11:17

Ilè sempre all’attivo nel rinnovare il proprio business in termini di prodotto, servizi e tecnologie, con l’obiettivo di cercare sempre soluzioni all’avanguardia per i propri consumatori, anticipando i loro trend e bisogni.Uno dei maggiori punti di attenzione del gruppo è la sostenibilità, con tipologie di cibo, come quello vegetariano e vegano, che stanno diventando sempre più importanti all’interno del settore.è stata fondata nel 2019 da, un team di esperti del settore alimentare con eccezionali conoscenze scientifiche sul cibo, una grande cultura nella catena di fornitura e con delle esperienze globali nei servizi di ristorazione e del retail.sviluppa, produce e vende prodotti ittici a base vegetale per la vendita al dettaglio e per i mercati di ristorazione mondiali.I prodottisono derivati da ingredienti naturali, 100% vegani e non contengono né soia né OGM. La gamma di offertaconsiste di diversi prodotti come hamburger, stuzzichini, filetti e bastoncini, tutti di pesce a base vegetale.Di recente, è stato aggiunto anche il tonno e molti altri prodotti verranno progressivamente introdotti nel corso dell’anno. I prodottisono rivolti ai consumatori di oggi, e offrono loro un’alternativa gustosa, salutare e sostenibile al pesce.“L’innovazione continua è centrale nella strategia di, così come la sostenibilità del nostro business e la ricerca di soluzioni che intercettano ed anticipano i bisogni dei nostri clienti. Questa partnership ci permetterà di introdurre alternative assolutamente innovative e rilevanti, a partire dal mercato italiano grazie alla presenza del nostro nuovo ristorante, aperto nell’estate dell’anno scorso”, ha affermato, Group Chief Executive Officer,Questa collaborazione strategica supporterà siachegrazie all’aggiunta di nuovi ed innovativi prodotti per il menu dei ristoranti, ed è anche l’esempio dell’impegno esercitato dal gruppo negli investimenti per l’innovazione, la sostenibilità e la crescita di questa piattaforma.I team dihanno lavorato a stretto contatto per sviluppare e affinare dei prodotti ittici a base vegetale adatti ai nostri consumatori nei nostri ristoranti e forniranno i mezzi necessari aper ottenere un incredibile vantaggio competitivo grazie a un’innovazione rivoluzionaria ed una attuazione professionale all’interno dei nostri ristoranti.Per maggiori informazioni: hello@qsrp.com