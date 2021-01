Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 16:09

Salmone selvaggio dell’Alaska leggermente affumicato, insalata di patate acidule

selvaggio dell’Alaska leggermente affumicato, insalata di patate acidule Zuppetta di polpa di Granchio Reale dell’Alaska con ravioli di barbabietola e ricotta

dell’Alaska con ravioli di barbabietola e ricotta Black Cod dell’Alaska in casseruola con riduzione di Pinot nero , gnocchetti di grano saraceno, rafano e speck

dell’Alaska in casseruola con riduzione di Pinot nero , gnocchetti di grano saraceno, rafano e speck Cremino di cioccolato amaro, salsa vaniglia e riduzione di arance.

””, una parola che sta entrando sempre più nel nostro quotidiano, a sostegno di una pandemia che non solo ha radicalmente cambiato le nostre abitudini di acquisto e di consumo ma che ha altresì ferito profondamente il cuore del mondo della ristorazione.Un tempo era soprattutto la pizza ad arrivare a casa nostra, per una serata in famiglia o con gli amici. Oggi, invece, si può ritrovare “” ordinando semplicemente con una telefonata o via mai più o meno tutto: pane, pasta, torte, gastronomia, pranzi e cene raffinati, anche per tavole stellate.Così, per chi non vuole rinunciare alle delizie offerte dai migliori ristoranti, ecco che gli chef si sono reinventati e, proprio con la formula di un delivery esclusivo e perfettamente organizzato “”, sono di nuovo pronti a servire ai propri affezionati clienti “” di alto livello.Tra le proposte stellate ce n’è una imperdibile, anzi due. Infatti, lo, a Milano, ha organizzato un fantastico menu con i prestigiosi pesci dell’, menu che potrete gustare direttamente a casa vostra. Quando? Per ben due weekend: quello dele quello delprossimi.Il bistrot diè un locale raffinato, meno formale del famoso ristorante adiacente ma dalla cucina altrettanto ricercata: materie prime sempre fresche, creatività e servizio impeccabile.Salmone selvaggio, granchio reale e black code saranno i protagonisti di questo menu. Pesci che, a ragione, vengono definiti “”. Speciali per le loro carni ineguagliabili per sapore e consistenza, sono pesci che nascono e vivono nelle acque incontaminate dell’, nutrendosi solo di ciò che offre il loro habitat, pescati seguendo un regolamento di sostenibilità che in quel Paese è legge e che prevede di prendere dal mare solo la quantità che serve al mercato senza provocare danni alla natura e alle riproduzioni future.Ma ecco, nel dettaglio il menu proposto:Ognuna di queste portate arriverà perfettamente conservata e confezionata accompagnata da facili e precise istruzioni per completare ogni piatto (riscaldamento, impiattamento ecc) così da portare in tavola il tutto proprio come lo mangeresti al ristorante.Imperdibile anche il prezzo:peril solo menu epercon una bottiglia di “”, chardonnay Alto Adige 2018 Kettmeir.Informazioni e prenotazioni: