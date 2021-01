Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 15:46

Pizza Margherita

Cuori di pasta fresca all’uovo ripieni

vuole celebrare l’amore e gli innamorati e, in occasione della festa di, propone veri e propri messaggi d’amore culinari, delizie da gustare con chi si ama: unanella sua versione più romantica e due appetitose varianti didi pasta all’uovo con ripieno die tartufo nero o con ricotta, spinaci e burro di montagna.Fatta a mano e cotta in forno a legna, questa fragrante pizzafirmata ilfarà certamente breccia nel cuore degli innamorati. Il suo profilo è un omaggio alla più romantica delle forme: un messaggio d’amore in cui il delicato sapore del pomodoro si unisce al soffice fior di latte. Lievitata naturalmente per 24 ore, per assaggiare questa squisita versione basterà metterla in forno per pochi minuti prima di portarla a tavola.L’eccellenza ha il gusto e la forma dell’amore, grazie airipieni de il, gustosa pasta fresca all’uovo, da condividere con chi si ama! Un impasto genuino che racchiude un perfetto connubio dal sapore intenso e avvolgente. I Cuori sono disponibili in due varianti: ricotta, spinaci e burro di montagna oppuree tartufo nero. Entrambe le versioni, incredibilmente gustose, sono il piatto perfetto per una cenA romantica a lume di candela.