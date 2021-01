Torta a forma di organi genitali:

pasticcera arrestata in Egitto

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 11:12

Accusata di aver cucinato torte "indecenti", in Egitto una pasticcera è stata arrestata e poi rilasciata su cauzione. Secondo le autorità egiziane, la donna sarebbe stata colpevole di aveva decorato dei dolci, destinati a una festa privata, modellando la glassa a forma di organi genitali e biancheria intima.



A far scattare l'arresto, le foto dell'evento tenutosi in un club del Cairo circolate sui social. Liberata su cauzione per un importo di circa 319 dollari, la donna è finita nel mirino di uno dei principali enti giuridici musulmani, la Dar al-Ifta. Secondo i difensori della legge islamica, prodotti da forno come questi sono proibiti nell'Islam e rappresentano un attacco al sistema di valori della società egiziana.



A rischiare le conseguenze della "fatwa" (i pareri giuridici di matrice religiosa) sarebbero anche i partecipanti alla festa che ora temono ritorsioni legali.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Torta a forma di organi genitali: pasticcera arrestata in Egitto - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

pasticcere iat italiaatavola torta dolci Egitto arresto cauzione Islam musulmani