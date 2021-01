Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 17:02

Il riconoscibile layout di U2 "Click. Ritira la spesa"

Da martedì 19 gennaio il pratico servizio “Click. Ritira la spesa” sarà attivo anche presso l’U2 Supermercato di Rho, in via Volta angolo via Bixio, 9. Grazie a “Click. Ritira la spesa”, i clienti potranno prenotare comodamente la spesa online e presentarsi in negozio unicamente per pagarla e ritirarla.Sarà possibile prenotare la spesa da smartphone o tablet tutti i giorni, 24 ore su 24, ritirandola poi in negozio nella fascia oraria prescelta. Il servizio di ritiro è disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 20. Per accedere a “Click. Ritira La Spesa” è sufficiente scaricare l’app mobile Click.U2.I clienti potranno scegliere tra i prodotti a marchio il Viaggiator Goloso (la linea top di gamma di Unes), oltre alla linea U! Confronta e Risparmia (oltre 1.500 prodotti che garantiscono una spesa conveniente senza rinunciare alla qualità) e la linea firmata Green Oasis (prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato). In assortimento sono poi presenti le principali referenze di marca industriale e sono sempre disponibili pane fresco, frutta e verdura, carne e pesce, oltre a un’ampia selezione di prodotti per la cura della persona e della casa. Sarà possibile pagare la propria spesa utilizzando tutte le forme di pagamento accettate dallo store.In questo modo, U2 Supermercato punta a coniugare la qualità dell’assortimento con una linea prezzi competitiva, adottando soluzioni volte a ridurre l’impatto ambientale e a favorire una spesa più consapevole. Un percorso iniziato ormai da dieci anni e che, nel 2019, per esempio, ha portato all'eliminazione totale delle stoviglie in plastica monouso, sostituendole con alternative biodegradabili.