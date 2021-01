Collaborazione per l'export tra Fabbri1905 ed Herbamelle

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 15:52

(Andrea Ambrosoli e Nicola Fabbri)

Siglato in questi giorni un accordo di collaborazione internazionale che vedràimpegnata in esclusiva nella distribuzione delle caramelle, a partire da quelle all’e allalanciate ad aprile 2020 come primo risultato dell’accordo di co-marketing tra le due aziende avviato nel 2019.L’accordo tra le due aziende dolciarie puntava alla realizzazione di prodotti di altissima qualità sfruttando la sinergia tra l’esperienza nel mondo caramelle di- l’azienda fondata nel 2015 da, della storica dinastia di industriali dolciari il cui nome è strettamente legato alla lavorazione del miele, e dal socio- e la tradizione centenaria dinella realizzazione di prodotti quali l’e la, molto apprezzati dai consumatori e dai professionisti dell’Il nuovo accordo per l’export appena concluso riguarderà innanzi tutto i mercati europei, in primis Danimarca, Francia, Polonia, Germania, e i mercati nordamericani, USA e Canada.La collaborazione tra i due marchi cresce sulla scorta del successo nellae nel normal trade dolciario italiano che ha arriso alle due creazioniedla prima, dal morbido cuore diin cui la dolcezza si sposa con il leggero acidulo del frutto creando un’armonia di sapori. La seconda, che imprigiona tutto il sapore della migliore menta del Piemonte, da sempre scelta daper i suoi sciroppi, creando un prodotto fresco e dalla piacevolezza inattesa.Due creazioni sorprendenti premiate con ile a settembre aldi Parma riconosciute quale