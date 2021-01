Pesche 100% italiane

Un Qr Code per la trasparenza

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 14:53

La pesca 100% italiana si racconta con un Qr Code che consentirà ai consumatori di conoscere l'intera filiera del frutto che stanno per gustare. «Vogliamo rendere la filiera agricola cooperativa - spiega Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, il consorzio proprietario del marchio Valfrutta - sempre più trasparente agli occhi dei consumatori che potranno ora conoscere già sul punto vendita, nel giro di pochi istanti, la storia che si cela dietro le singole referenze, dall'agricoltore che ha prodotto quella frutta a tutte le informazioni sull'azienda agricola, la varietà, il periodo di raccolta, lo stabilimento e la data di lavorazione».



Il progetto di tracciabilità coinvolge in questa prima fase le confezioni di pesche in pezzi, sia in vetro che in barattolo di latta. Sono più di trenta le aziende agricole socie delle cooperative di Conserve Italia attualmente coinvolte nel progetto, presenti prevalentemente in Romagna. Le aziende agricole vengono geolocalizzate ed è così possibile conoscerle grazie a fotografie e filmati e persino attraverso il ricorso ad aneddoti e curiosità sull'attività dei soci agricoltori.



Completano il quadro informazioni relative all'area geografica di riferimento, con consigli su eventi, sagre o mostre, con l'obiettivo di promuovere tutto il territorio circostante.



«Il mercato chiede sempre più garanzie sull'origine delle produzioni alimentari - aggiunge il presidente di Conserve Italia, Maurizio Gardini - e con questo progetto di tracciabilità delle pesche intendiamo fare un salto ulteriore: non ci limitiamo solo a indicare dove le coltiviamo, come fatto fino adesso nelle nostre confezioni, ma d'ora in avanti vogliamo raccontare al consumatore anche chi le ha coltivate, di quale varietà si tratta e quando sono state lavorate».



«Al centro di tutto c'è il socio agricoltore, fulcro della nostra cooperativa. Partiamo con questo progetto di tracciabilità dalle pesche in pezzi, ma siamo convinti che possa essere implementato anche su altre categorie di prodotti. Mettere al centro il socio - conclude Gardini - equivale a valorizzare la nostra filiera corta».



