Italian Wine Brands (Iwb) - uno dei maggiori gruppi vinicoli privati italiani - conferma il positivo trend di crescita del primo semestre del 2020 registrando ricavi consolidati anche al 31 dicembre 2020: 204,3 milioni di euro la cifra raggiunta con un +29,7% rispetto al 31 dicembre 2019.



«L’esercizio appena concluso - ha dichiarato Alessandro Mutinelli, presidente e ad del Gruppo Iwb - e il perdurare della pandemia hanno dato prova della validità del modello di business di Italian Wine Brands e delle strategie commerciali implementate in questi anni».



Centrale l’internazionalizzazione. La dinamica dei ricavi è stata valorizzata da un ulteriore rafforzamento del Gruppo con vendite di vini a marchi proprietari sia sui mercati internazionali, dove sono stati realizzati ricavi delle vendite pari a 164,1 milioni di euro (+32,8% rispetto al 2019), sia sul mercato domestico, dove sono stati realizzati ricavi pari a 39,5 milioni di euro (+18,6% rispetto al 2019).



La suddivisione dei ricavi di vendita per canali distributivi evidenzia un marcato rafforzamento sia del wholesale (vendita alle catene della Gdo, ai monopoli statali e al canale tradizionale), che del distance selling (vendita diretta ai privati), dovuto in particolare alla fortissima crescita dell’e-commerce, sia in Italia che all’estero. In particolare, il management ha pianificato nel tempo una strategia commerciale volta a incrementare la conversione degli ordini dei clienti sui canali digitali dal tradizionale canale teleselling.



«Da un lato, la flessibilità produttiva e organizzativa, ci ha consentito di aumentare i volumi di vendita in un contesto difficile e limitato dalle restrizioni legate allo stato di emergenza - ha aggiunto Mutinelli - dall’altro, lo sviluppo dei prodotti a marchi propri e gli investimenti sui canali innovativi come l’e-commerce hanno consentito a Iwb di posizionarsi in tempi relativamente rapidi tra i primi gruppi privati del vino in Italia».



