Leggerezza e gusto con i nuovi Doria Semplicissimi

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 14:32

Buoni propositi, diete, workout: l’anno nuovo inizia spesso all’insegna della voglia di rimettersi in forma dopo essersi concessi qualche strappo alla regola durante le festività. Ma questo non significa rinunciare al gusto!I nuovisono l’alleato perfetto per un break all’insegna del benessere, uno stuzzicante aperitivo homemade tutto naturale o per accompagnare il pasto con un twist di croccantezza e bontà.Solo pochi ingredienti 100% naturali per i deliziosi, triangolini leggeri e croccanti, ricchi di fibre, proteine e minerali, ideali anche per gli intolleranti al glutine. Il benessere non è mai stato così sfizioso!Gli unici snack con ben il 90% di legumi in due originali abbinamenti: Legumi e Riso con ceci, lenticchie e piselli e Legumi e Riso con ceci, fagioli e soia edamame., con i loro ingredienti 100% italiani, non sono fritti e hanno meno del 3% di grassi grazie al loro semplice processo di cottura senza utilizzo di oli e grassi.sono attenti alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Le materie prime sono infatti coltivate localmente e prodotte con energia pulita di origine vegetale e la confezione è l’unica della categoria riciclabile con la carta.sono delle sorprendenti sfogliette cotte al forno e naturalmente colorate, fatte con farine di legumi e per questo ricche di fibre e fonte di proteine, lo snack perfetto per una pausa ricca di gusto e benessere.Nate da ricette semplici che prevedono l’utilizzo di pochi ingredienti tutti 100% naturali senza aromi e conservanti, le sfogliesi possono trovare sugli scaffali in due deliziose varianti: Ceci e curcuma e Lenticchie rosse e paprika, due vivacissimi e stuzzicanti mix di legumi e spezie ottimi per chi vuole arricchire in modo unico e inaspettato qualsiasi momento di pausa o aperitivo e dare un tocco in più alla propria giornata.Con solo materie prime ottenute senza processi chimici e grazie all’innovativa confezione riciclabile con la carta, isonodall’inizio alla fine!Come affrontare dunque al meglio la propria remise en forme, se non con gli unici snack ai legumi ricchi di gusto e benessere con ingredienti 100% naturali?Per scoprire tutte le referenze